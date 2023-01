Colonna, scossa di terremoto di magnitudo 3.2: la situazione

La terra trema in provincia di Roma. Stanotte, una scossa di terremoto è stata registrata nella zona del Centro-Italia. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) si è occupato della diffusione della notizia, oltre che della registrazione dei dati. L’epicentro è stato a Colonna, vicino la Capitale.

Scossa di terremoto vicino Roma stanotte: epicentro a Colonna

Al momento, non risultano esserci danni a cose e/o persone. La scossa di terremoto più forte è avvenuta alle 2:46 della notte tra sabato 21 gennaio 2023 e domenica 22 gennaio. Il sisma è stato di magnitudo 3.2. Poco prima, all’1:59, è stata registrata una scossa di gran lunga più leggera: 1.3. Sono seguite diverse scosse di assestamento: 1.8 e 1.7. Tanta paura per le persone che sono state bruscamente risvegliate dal loro sonno, ma essendo in tarda notte, non tutti hanno sentito la scossa.

A ogni modo, il sisma è stato avvertito anche nelle zone limitrofe, principalmente nei paesi di Roma Est e anche in alcune città dei Castelli Roma e principalmente alle porte della Capitale e Roma stessa. Di seguito, quanto ha riportato INGV:

Un terremoto di magnitudo ML 3.2 è avvenuto nella zona: 8 km NW Colonna (RM), il

22-01-2023 01:46:11 (UTC)

22-01-2023 02:46:11 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 41.9060, 12.7190 ad una profondità di 10 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

La speranza è che non seguano aggiornamenti e che la terra non continui a tremare. In caso contrario, vi terremo aggiornati.