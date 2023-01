Tre persone arrestate e 14 denunciate in stato di libertà è il bilancio di un nuovo controllo straordinario, ad opera dei Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca con il supporto di militari delle Compagnie del Gruppo di Frascati e di una unità del nucleo cinofili di Roma Santa Maria di Galeria, nel quartiere alla periferia est della Capitale, volto al contrasto di ogni forma di illegalità e ad arginare l’annoso fenomeno delle occupazioni abusive, degli allacci illeciti alle reti di distribuzione delle utenze di luce, acqua e gas, negli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Ecco cosa emerge dai controlli in zona Tor Bella Monaca

In manette sono finiti un cittadino nordafricano di 56 anni che alla richiesta dei documenti ha fornito una carta d’identità e una patente di guida romene, risultate false; un 22enne gambiano che è risultato latitante dallo scorso mese di dicembre perché destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per la violazione della legge sugli stupefacenti; un romano 54enne, già sottoposto agli arresti domiciliari per la violazione della legge sugli stupefacenti, a seguito delle plurime violazioni agli obblighi imposti è stato colpito da un’ordinanza che dispone per lui la custodia cautelare in carcere.

In stato di libertà, gravemente indiziate del reato di “invasione di edifici-terreni” sono state denunciate 6 persone, per l’occupazione di due immobili di proprietà del comune di Roma, in Largo Ferruccio Mengaroni 10; entrambe le unità abitative sono state restituite all’ente proprietario.

Una persona è stata denunciata in stato di libertà per “detenzione abusiva di munizioni” perché trovata in possesso, a seguito di perquisizione locale, di 2 munizioni per pistola illecitamente detenute.

Con l’ausilio di personale Areti Spa (società rete elettrica) è stata verificata la presenza di eventuali allacci abusivi alla rete elettrica delle palazzine popolare di via Giacomo Galopini e sono state denunciate in stato di libertà 4 persone per furto di energia elettrica; gli allacci abusivi sono stati immediatamente rimossi dalla società erogatrice.

Un 39enne romano, trovato in possesso di un modesto quantitativo di droga è stato segnalato al Prefetto quale assuntore.