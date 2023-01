Nuovo aggiornamento sulla situazione Coronavirus in Ciociaria. Ecco i dati inviati oggi, 21 gennaio 2023, dalla ASL di Frosinone.

Covid in Ciociaria, il bollettino di oggi

Nuovi positivi 24h: 53 + 2 fuori provincia

Tamponi 24h: 528

Negativizzati: 72

Attualmente positivi: 877

Nuovi ricoveri Covid: 1

Nuovi ricoveri Covid in T.I.: 0

Totali ricoverati Covid: 56

di cui in T.I.: 0

Pazienti in P.S. in attesa di ricovero: 5

Decessi 24h: 0

Foto di repertorio