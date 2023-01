Brutto incidente a Ripiano: grave una donna incinta di Boville Ernica

Bruttissimo incidente in località Ripiano a Monte San Giovanni Campano. Grave una donna in stato di gravidanza.

Donna incinta coinvolta in un incidente: dramma a Monte San Giovanni Campano

Il sinistro si è verificato nella giornata di ieri, 19 gennaio 2023, a Ripiano a Monte San Giovanni Campano. Ancora sono da chiarire le dinamiche dell’incidente, fatto sta che ad essere coinvolta è stata una giovane donna di Boville Ernica in stato di gravidanza. Come viene riportato dal noto portale Ciociaria Oggi, la donna sarebbe arrivata in ospedale in condizioni critiche. Non è ancora chiaro se la persona coinvolta sia o meno in pericolo di vita e se il bambino che porta in grembo rischierebbe la vita. La sua prognosi resta riservata.

La dinamica dell’incidente è al vaglio degli inquirenti.