Segni, via Traiana in tilt a causa della neve: la situazione in diretta

A segni ha nevicato. Via Traiana bloccata a causa delle operazioni di rimozione della neve, spargimento del sale e via discorrendo. Situazione dunque particolare per tutte le persone che vogliono raggiungere la cittadina, partendo da Colleferro.

La situazione

A segni ci sono state precipitazioni nevose anche nella giornata di ieri, e vista la nuova nevicata odierna, la situazione è a rischio anche per il week-end.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

La situazione sulle alte vette

Secondo il sito di 3bmeteo, nelle prossime ore ci saranno delle forti nevicate sulle alte vette del Lazio.

Si registrano previsioni per 40/80 cm di neve sul Monte Terminillo e circa 10cm sul Monte Livata.

Foto di repertorio