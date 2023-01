Questa mattina all’alba un operaio ha perso la vita sul lavoro, dopo essere stato colpito da alcuni pannelli di cemento.

I dettagli dell’accaduto

Il fatto è avvenuto in via Stella Polare nella zona di Fonte Nuova, all’interno di una ditta di smaltimento rifiuti, dove un operaio ha perso la vita in seguito alla caduta di pannelli in cemento sulla cabina di guida di un autocarro.

Purtroppo inutili i soccorsi che appena sopraggiunti sul luogo dell’incidente non hanno potuto fare nulla per l’operaio coinvolto.

Sul posto erano presenti i Vigili del Fuoco per rimuovere tutte le parti pericolanti e mettere in sicurezza l’area. Presenti anche le forze dell’ordine e il personale sanitario del 118.

Foto di repertorio