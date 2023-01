Roma, al via la sperimentazione dei nuovi bus a idrogeno

In un comunicato, la Giunta Capitolina fa sapere che ha avviato la sperimentazione, affidata al Dipartimento Mobilità e Trasporti, dei nuovi bus a idrogeno nel territorio della capitale.

I dettagli

La Giunta di Roma Capitale ha approvato una Memoria che dà mandato al Dipartimento Mobilità e Trasporti di mettere in campo una sperimentazione dell’utilizzo di bus a idrogeno nel territorio capitolino prevedendo anche la possibile partecipazione a progetti e finanziamenti europei, nazionali o regionali o con accordi e partnership con altri soggetti pubblici o privati.

Le parole dell’Assessore alla Mobilità

“La Memoria approvata in Giunta – ha spiegato l’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè – si inserisce nella strategia complessiva dell’amministrazione di rinnovare completamente la flotta bus nel segno della sostenibilità. Una delle opzioni che stiamo valutando, confidando di poter ottenere finanziamenti europei idonei sia all’installazione che alla gestione di bus a idrogeno, è quella di partire con la sperimentazione, insieme ad Atac, dalla rimessa di Acilia nel Municipio X acquistando 30 vetture e di realizzare, all’interno del medesimo deposito, gli elettrolizzatori per la produzione in autonomia dell’idrogeno verde. Parallelamente stiamo valutando l’ipotesi di sfruttare l’idrogeno verde prodotto dai rifiuti in un processo virtuoso di economia circolare”.

Foto di repertorio