Choc a Roma: oggi, 19 gennaio 2023, è stato trovato il cadavere di una donna nell’androne di un palazzo in zona Monteverde. In corso le indagini della Polizia di Stato.

Roma, trovato il cadavere di una donna nell’androne di un palazzo

Stando a quanto riportato dall’Ansa, il cadavere di una donna è stato rinvenuto nell’androne di un palazzo sito in via Jenner, zona Monteverde. La vittima avrebbe tra i 30 e i 40 anni. Al momento, non è stata esclusa nessuna pista sulle cause del decesso, compresa anche quella del gesto volontario.

Potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.

Foto di repertorio