Tragedia a Sora stamattina, 19 gennaio 2023: una professoressa in pensione è morta dopo essere precipitata dal secondo piano.

Sora, precipita dal secondo piano: morta professoressa in pensione

Come riportato da Il Messaggero, questa mattina Concettina Marchione, professoressa di educazione motoria in pensione, è precipitata dal secondo piano di un’abitazione di Sora. La donna sarebbe deceduta poco dopo in ospedale, proprio a causa delle ferite riportate dopo il tragico volo.

Sul posto sono intervenute anche le Forze dell’Ordine, che ora procederanno con i rilievi di rito per ricostruire quanto successo.

Dolore e sgomento in tutta la città volsca, dove la donna era stimata e ben voluta.

