Nel corso dei quotidiani controlli nello scalo aeroportuale internazionale “Leonardo Da Vinci” a Fiumicino, i Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma nelle ultime ore hanno denunciato due persone per tentato furto e sanzionato una persona mentre procacciava clienti senza alcun titolo.

I dettagli

Nei presso di un duty free situato al Terminal 3 – Partenze, i Carabinieri hanno fermato, un viaggiatore straniero che in attesa del volo, ha tentato di superare le casse senza pagare prodotti di profumeria, del valore di circa 140 euro, occultandolo all’interno del proprio bagaglio a mano. Il soggetto è stato notato dal personale di vigilanza che ha subito allertato i militari.

La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata al negozio mentre l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria e accompagnato presso il Centro di Permanenza e Rimpatrio di Ponte Galeria poiché, a seguito di accertamenti alla banca dati delle forze dell’ordine, è risultato colpito da un decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso il 30 maggio 2022 dal Tribunale di Bari.

Sempre presso il duty free situato al Terminal 3 – Partenze, i Carabinieri hanno denunciato anche una 44enne tedesca che, in attesa del suo volo, è stata sorpresa dal personale della vigilanza interna a rubare materiale di cosmetica, occultandolo nella sua borsa.

Presso l’uscita dei Terminal Arrivi 3, invece, tra i viaggiatori in cerca di un trasporto in direzione Roma, i Carabinieri della Stazione Aeroporto di Fiumicino hanno sorpreso un cittadino italiano intento a procacciarsi clienti senza averne titolo. Per l’uomo è scattata la sanzione amministrativa del valore di 2064 euro con il contestuale ordine di allontanamento per 48 ore dallo scalo