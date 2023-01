Secondo quanto riportato dall’Ansa, sarebbe stato condannato il pusher che avrebbe venduto droga all’attore Libero De Rienzo, poi deceduto lo scorso 15 luglio 2021 per overdose nella propria abitazione.

I dettagli

Condanna a 8 anni di carcere per il pusher gambiano di 33 anni che avrebbe venduto una dose di droga all’attore Libero De Rienzo, poi successivamente deceduto a causa di una overdose presso la propria abitazione il 15 luglio 2021.

Tuttavia l’imputato è stato assolto dall’accusa di morte come conseguenza di altro reato, riconoscendogli la cessione di droga.

Per dovere di cronaca, e a tutela degli indagati, precisiamo che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Foto di repertorio