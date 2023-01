Supplenze ATA terza fascia 2023: graduatorie aperte a Latina

Come viene riportato da Circuito Lavoro, ci sono buone notizie per chi è alla ricerca di un impiego nella scuola pubblica. Uffici scolastici provinciali (USP), infatti, stanno aprendo le nomine per le supplenze dalle graduatorie ATA di terza fascia, per l’anno scolastico 2022/2023. In alcune province sono esaurite le graduatorie di prima e seconda fascia e per la nomina dei supplenti per personale ATA si sta effettuando lo scorrimento delle graduatorie di terza fascia, per assegnare gli incarichi di supplenza. Ecco quindi tutto quello che c’è da sapere e l’elenco completo delle province in cui sono state avviate le nomine per le supplenze delle graduatorie ATA.

Le nomine supplenze ATA da graduatorie terza fascia

Le nomine per supplenti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario possono essere conseguite attraverso le graduatorie di terza fascia, una volta esaurite quelle di prima e di seconda fascia. Gli Uffici scolastici delle province in cui risultano già esauriti gli elenchi della prima e della seconda fascia stanno pubblicando gli avvisi che valgono per l’anno 2022/23 con i posti residui da coprire. Ogni provincia indica nell’avviso i posti rimasti da assegnare con i relativi profili.

Tra le province in cui è possibile nominare i supplenti dalle graduatorie personale ATA di terza fascia, c’è anche Latina, nella Regione Lazio. Ecco il resto: