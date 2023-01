Million Day, estrazione oggi, 18 gennaio 2023: numeri vincenti ed extra. Prosegue il gioco con l’estrazione giornaliera di Sisal con vincite che possono arrivare fino a 1 milione di euro. Se cerchi l’estrazione di ieri, clicca qui. Scopriamo qual è la combinazione vincente e di conseguenza quali sono i numeri estratti stasera, in diretta. Seguite con noi il live!

Quando escono i numeri vincenti

Ogni giorno sono in molti gli italiani a tentare la combinazione vincente. Ricordiamo che si vince anche con 2, 3 o 4 numeri estratti. I numeri vengono estratti ogni sera, puntualmente, a partire dalle ore 19:00. A differenza dell’estrazione del Lotto, Superenalotto e 10 e Lotto, la puntualità dell’estrazione la fa da padrone, quotidianamente. Infatti, l’estrazione esce puntuale alle 20:30 (non più alle 19, come fino a metà marzo 2022), mentre per quanto concerne le altre lotterie, data la maggiore mole di numeri estratti, ci vuole più tempo e spesso i numeri vengono messi online circa una mezz’ora dopo.

Cinque numeri + numeri extra estratti stasera: la combinazione vincente

IN AGGIORNAMENTO

Come si gioca

Million Day è un gioco della Lottomatica , basta scegliere 5 numeri tra 1 e 55 compresi e l’importo della giocata è di 1 Euro. Si può giocare tutti i giorni fino alle 20:15 per l’estrazione del giorno e dalle 20:45 in poi per quella del giorno successivo. E’ possibile anche fare un abbonamento per più giorni consecutivi (fino a un massimo di 20), semplicemente scegliendo l’opzione nella schedina tra 2, 3, 5, 7, 10, 20. Puoi giocare in ricevitoria, compilando la schedina cartacea o tramite la schedina digitale creata sull’App Lotto.

In questo caso ti basterà mostrare al ricevitore la schermata con il QR-Code ed effettuare il pagamento. Puoi giocare anche online tramite conto gioco sui siti dei rivenditori abilitati alla raccolta a distanza e su App Lotto. Si può fare tutti i giorni fino alle 20:15 e dalle 20:45 in poi per il giorno successivo. Controlla i numeri che hai giocato con i 5 numeri che vengono estratti alle 20:30 per l’estrazione alla quale hai partecipato! Quest’ultima sarà visibile in ricevitoria, su www.millionday.cloud e App Lotto.

Come si vince

Si può vincere in ricevitoria, compilando la schedina o tramite la schedina digitale creata sull’App Lotto. In questo caso basterà mostrare al ricevitore la schermata con il QR-Code. A breve si potrà giocare anche online. Si vince indovinando 2, 3, 4 e 5 numeri della relativa estrazione.

Verifica vincite

Per verificare la vincita puoi utilizzare l’app oppure sul sito lottomatica e/o AAMS. Se l’estrazione di oggi non è andata bene, non temete: restate con noi e seguite quella di domani per vedere quali saranno i prossimi numeri vincenti.

Quanto si vince

I premi variano in base alla quantità di numeri indovinati della relativa estrazione. Non vi resta dunque che provarci, se lo vorrete, e seguire con noi se la fortuna ha deciso di baciarvi. Sarà la vostra giusta? In ogni caso, c’è sempre la possibilità di rifarsi la volta successiva. Ogni giorno seguiamo le estrazioni e vi auguriamo un buon gioco consapevole a tutti!

Archivio

Se ti sei perso qualche concorso del Million Day e vuoi controllare i numeri estratti in precedenza, clicca qui per controllare le precedenti estrazioni in archivio.