Valmontone, la tromba d’aria conta i danni. Mattia: “Situazione per le famiglie drammatica”

La tromba d’aria a Valmontone conta i danni. Ad intervenire sul tema è stata anche Eleonora Mattia, Presidente IX Commissione alla Regione Lazio.

La nota di Eleonora Mattia, Presidente IX Commissione – Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio

“La situazione per tante famiglie di Valmontone è davvero drammatica. Nei luoghi colpiti dalla terribile tromba d’aria di ieri ed ho visto tante, troppe, case devastate. Diversi nuclei familiari hanno dovuto lasciare la propria abitazione: un’esperienza scioccante che si aggiunge al dramma di ritrovarsi senza un tetto nel momento più freddo dell’anno. Rivolgo un appello al Governo Meloni e alla giunta regionale del Lazio: intervenire subito per dare un sostegno economico alle famiglie affinché possano rientrare in casa”.

Lo dichiara Eleonora Mattia, presidente della IX Commissione della Regione Lazio ed ex vice sindaca di Valmontone, al termine del sopralluogo sulle zone di Valmontone colpite dal disastro di ieri.

“Soltanto un miracolo – sottolinea Mattia – ha evitato il peggio ma adesso le istituzioni devono essere presenti, stare accanto alle famiglie e all’Amministrazione comunale. Il lavoro fatto dalle forze dell’ordine e dalla protezione civile è straordinario, la presenza dell’Amministrazione comunale fondamentale ma non basta. Il Comune da solo non può fare molto. Regione Lazio e Governo devono intervenire con risorse economiche immediate: per ricostruire i tetti e riparare le case non bastano le parole di conforto ma servono soldi, e servono subito”.