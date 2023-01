D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSURE NOTTURNE DELLA STAZIONE DI SAN CESAREO

Nelle due notti di venerdì 20 e sabato 21 gennaio

Roma, 18 gennaio 2023 – Sulla Diramazione Roma sud D19, per consentire lavori di impermeabilizzazione del sottovia “Svincolo San Cesareo”, sarà chiusa la stazione di San Cesareo, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di venerdì 20 alle 7:00 di sabato 21 gennaio: in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli;

-dalle 20:00 di sabato 21 alle 8:00 di domenica 22 gennaio: in entrata verso la A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Monteporzio Catone, sulla stessa Diramazione Roma sud.