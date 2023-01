Una brutta disavventura, per fortuna a lieto fine, quella in cui si è trovato un turista, in vacanza nella Capitale, quando svegliandosi si è accorto che la sua auto, parcheggiata la notte prima sotto l’albergo nel quale alloggiava, era sparita.

La vicenda

A distanza di pochi minuti invece una pattuglia del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) ha citofonato presso la sua abitazione e gli ha comunicato di averla trovata circa un’ora prima, in C.ne Ostiense, dove gli agenti, durante un normale servizio di controllo, avevano visto la sua auto in sosta, vicino ad un benzinaio, con evidenti segni di scasso.

Svolti subito di dovuti accertamenti, sono riusciti a risalire in pochissimo tempo al proprietario e ad avvisarlo.

Il giovane, di 22 anni, ha ringraziato la pattuglia per avergli ritrovato l’autovettura salvando così, indirettamente, anche la sua vacanza.

Foto di repertorio