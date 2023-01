Proseguono i lavori avviati da Anas (Gruppo FS Italiane) lo scorso 21 marzo, riguardanti la sostituzione delle barriere spartitraffico della strada statale 148 “Pontina”, tra il km 10.550 (Viale dell’Oceano Pacifico) ed il km 24 (Castel Romano), per un investimento di oltre 5 milioni di euro.

Le lavorazioni saranno effettuate esclusivamente in orario notturno dalle 21.00 alle 6.00 .

Tutti i dettagli

L ‘intervento, che rientra nell’ambito del piano di potenziamento e riqualificazione per la strada statale 148 “Pontina”, presentato da Anas lo scorso 29 aprile 2021, ha l’obiettivo di innalzare ulteriormente i livelli di sicurezza dell’arteria interessata da elevati flussi di traffico sia in entrata che in uscita dalla Capitale.

Lo spartitraffico centrale preesistente verrà sostituito con una nuova barriera in calcestruzzo di ultima generazione, progettata e brevettata da Anas, denominata NDBA (National Dynamic Barrier Anas). La particolarità di questa barriera, alta 1,2 metri, consiste nella capacità di contenere eventuali urti con uno spostamento molto ridotto, anche in caso di mezzi pesanti e di due urti in rapida successione.

I lavori, a partire dalle 21.00 di questa sera interesseranno il tratto compreso tra il km 14,055 (Tor de cenci – Spinaceto sud) e il km 17,670 (Castel di Decima – Castel Porziano) e prevedono l’istallazione di un cantiere mobile notturno per un tratto di solo 500 metri, per il quale si rende necessaria la chiusura al traffico della statale in direzione Terracina.

Il traffico diretto a Terracina dovrà utilizzare l’uscita verso Tor de Cenci/Spinaceto sud, entrare nella complanare Spinaceto, proseguire in viale Eroi di Cefalonia per poi utilizzare via Pontina Vecchia per in seguito riallacciarsi alla statale 148 Pontina attraverso lo svincolo per Latina.

Il completamento del primo stralcio dei lavori è previsto entro il 31.01.2023.

Foto di repertorio