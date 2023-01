Roma, sottrae il cellulare con violenza ad una donna: arrestato 43enne

Ha derubato una donna del proprio cellulare per poi allontanarsi velocemente, ed è stato l’intervento di una nostra pattuglia del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) che ha permesso di bloccare l’uomo, un cittadino Ghanese di 43 anni, mentre cercava di fuggire da Piazza Vittorio Bottego.

La vicenda

Gli agenti, avvertiti da due turiste che avevano udito le urla della donna derubata, sono prontamente intervenuti fermando l’uomo. Il 43enne, dopo aver schiaffeggiato la donna sottraendole il telefono, ha cercato di dileguarsi. E’ stato fermato dalla pattuglia e posto in stato di arresto per il reato di rapina.

Per dovere di cronaca, e a tutela degli indagati, precisiamo che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.