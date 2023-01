Dramma a Pontecorvo, muore Enrico Durazzo: malore improvviso

Dramma a Pontecorvo dove ha perso la vita un uomo di 44 anni.

Pontecorvo, morto dopo un malore: la città saluta Enrico Durazzo

Lutto e sgomento a Pontecorvo per la morte di Enrico Durazzo, uomo di 44 anni residente proprio nella cittadina in provincia di Frosinone. Il giovane, secondo quanto riportato dal quotidiano Ciociaria Oggi, avrebbe accusato un malore improvviso nella sua abitazione.

Giunti sul posto, i sanitari hanno subito trasportato il 44 enne presso l’Ospedale Santa Scolastica per le cure del caso ma la situazione si è aggravata ulteriormente in modo repentino. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.

Le più sentite condoglianze ai familiari da parte di tutta la redazione.