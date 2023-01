Primi giorni della settimana nella nostra regione conditi da tempo altalenante e temperature più che sufficienti nelle zone della provincia di Roma e di Frosinone. Scopriamo insieme quali sono le previsioni meteo previste per lunedì e martedì, rispettivamente 16-17 gennaio 2023 nella zona del basso Lazio.

Previsioni meteo in provincia di Frosinone 16-17 gennaio 2023

Lunedì: cieli grigi o nebbiosi con 0.2 mm di pioggia prevista nel pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1921m.

Martedì: tempo in netto peggioramento. Previsto cielo coperto e piogge fino ai 14 mm. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1488m.

Previsioni meteo in provincia di Roma 16-17 gennaio 2023

Lunedì: cieli grigi o nebbiosi con 0.4 mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2674m.

Martedì: previsto anche in questo caso, così come in Ciociaria, maltempo con piogge che dovrebbero arrivare ai 5mm. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 1631m