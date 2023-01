Lutto ad Anagni: è morta Francesca Mazzotta

Lutto ad Anagni dove è morta Francesca Mazzotta, stimata insegnante di scuola Primaria.

Un male incurabile ha portato via Francesca Mazzotta, ex insegnante di scuola primaria. Francesca, per tanto tempo, ha portato avanti la sua professione con serietà e passione, lavorando in molte zone della Ciociaria. Da diverso tempo lottava contro un brutto male.

Le esequie si sono tenute ieri presso la chiesa di Santa Maria della Pietà, ad Anagni (in località Pantanello).