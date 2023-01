Un uomo di 58 anni sarebbe entrato in coma dopo aver investito un cinghiale con lo scooter. L’animale si sarebbe trovato in strada, su via Cassia Nuova.

L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 23.00 di giovedì sera in via Cassia Nuova, all’incrocio con via Oriolo Romano: il 58enne avrebbe scontrato contro l’animale che camminava sulla carreggiata.

A quanto si apprende, l’uomo sarebbe stato trasportato in codice rosso al policlinico Gemelli, in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. In seguito all’impatto, il cinghiale sarebbe morto sul colpo. Le dinamiche di quanto accaduto sono al vaglio degli addetti.

Foto di repertorio