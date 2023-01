Rocca di Papa, ore di apprensione per la scomparsa di Giordano Sciamplicotti: l’appello social per ritrovarlo

Ore di apprensione per ritrovare Giordano Sciamplicotti di Rocca di Papa. L’uomo, lo scorso 12 gennaio 2023, ha fatto perdere le proprie tracce.

Si ricerca Giordano Sciamplicotti

Secondo quanto riportato da “Il Corriere della Città”, Giordano sarebbe uscito a piedi, nella serata di ieri, a casa sua che si trova in via Lucatelli, nel centro cittadino, intorno all’una di notte. Da lì non sarebbe più tornato. Da questa mattina, sui social, sono apparsi molti post per cercare di far arrivare la notizia della scomparsa anche ai paesi vicini

L’appello apparso sul gruppo Facebook “Tutta Rocca di Papa”

Giordano è uscito ieri sera da casa intorno all’una e non è ancora tornato. Aiutateci a ritrovarlo. Chiunque avesse informazioni, lo avesse incontrato in queste ore o può fornire qualunque notizia utile a ritrovarlo può contattare la Polizia Municipale, i Carabinieri di Rocca di Papa o, in privato, la sua famiglia.

Grazie a Tutta Rocca di Papa per l’aiuto