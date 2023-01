Velletri, annullato il concerto del cantante neomelodico Daniele De Martino

Annullato il concerto del cantante neomelodico Daniele De Martino previsto a Velletri per il 15 gennaio. Il SILP :”Nelle sue canzoni dileggia i collaboratori di giustizia e le forze dell’ordine”.

Annullato il concerto di Daniele De Martino

Daniele De Martino, cantante neo melodico molto seguito sui social, si è visto annullare il suo concerto a Velletri previsto per il 15 gennaio. Come ha detto il questore di Latina nel provvedimento con cui vietava un suo concerto in città, i testi “veicolano messaggi espliciti contro i collaboratori di giustizia e sono espressione di solidarietà al sistema delle mafie”. Ecco la nota del Sindacato SILP.

La nota del Sindacato SILP Cgil Roma Lazio

“L’esibizione a Velletri del cantante neo melodico Daniele De Martino è stata annullata dagli stessi gestori del ristorante dove il 15 gennaio era prevista la sua presenza. Lo abbiamo appreso direttamente dal sindaco di Velletri, Orlando Pocci, che ringraziamo per il suo intervento. Ringraziamo anche le altre forze politiche che hanno mostrato sensibilità sul tema oltre al gestore del locale che ha compreso la delicatezza della situazione”. Così un una nota il segretario generale del SILP Cgil Roma Lazio, Antonio Patitucci, che proprio oggi aveva denunciato la presenza di De Martino a Velletri.