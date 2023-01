Drammatico incidente lungo via Trionfale: morto un uomo

Tragico incidente a Roma, lungo via Trionfale. Un uomo è uscito fuori strada e si è schiantato.

Incidente mortale lungo via Trionfale. Morto un uomo

Il terribile incidente si è verificato nella giornata di oggi, venerdì 13 gennaio 2023, in via Ipogeo degli Ottavi, lungo via Trionfale. Da quello che emerge dalle prime informazioni del caso, un uomo a bordo della sua auto, forse per un malore, è uscito fuori strada e si è schiantato.

Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale e i sanitari del 118. Purtroppo, però, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.