Roma, traffico in tilt: chiusa via Nomentana per la potatura di alberi

Come riporta l’AGI, è stata chiusa a Roma un tratto importante di via Nomentana, tra viale Regina Margherita e Porta Pia a seguito della necessaria potatura di 600 platini.

La conclusione dei lavori, divisi in 4 fasi, è stimata dal comune in tre settimane. Rabbia e rassegnazione per gli automobilisti.

Deviate anche alcune linee bus come : 60-62-82-66-90 su viale Regina Margherita, via Savoia, via Salaria, corso Italia, Porta Pia, via XX Settembre.

Foto di repertorio