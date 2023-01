Ministero Salute su alcuni integratori sportivi: dannosi per l'organismo

Sotto la lente del ministero della Salute alcuni integratori usati dagli sportivi per perdere peso e migliorare le performance sportive.

Cosa sono gli integratori DMAA e perché fanno male?

Il tutto dopo che il Lussemburgo ha comunicato, attraverso il sistema di allerta europeo per alimenti e mangimi RASFF , che alcuni integratori alimentari prodotti negli Stati Uniti conterrebbero DMAA (dimethylamylamine), sostanza ad attività farmacologicamente attiva, vietata negli integratori alimentari e che può avere serie ripercussioni sulla salute. Si tratta di un principio attivo spacciato fraudolentemente come un componente naturale del geranio che tra la fine del 2011 e l’inizio del 2012, è stato inserito in Italia tra le sostanze vietate dalla normativa anti-doping.

Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda ai consumatori di non acquistare i summenzionati prodotti e di astenersi dal consumarli.

