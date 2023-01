Previste novemila assunzioni presso l’Agenzia delle Entrate: ecco tutti i dettagli sul concorso riportati dal portale di Circuito Lavoro.

Concorsi Agenzia delle Entrate 2023/2024

L’Agenzia delle entrate per il biennio 2023-2024 darò il via a numerosi concorsi per reclutare circa 5.250 unità di personale. Tuttavia, a causa di rallentamenti gestionali, ad oggi è stato bandito un solo concorso per l’assunzione di 900 assistenti tecnici, pertanto, parte dei bandi previsti per l’anno scorso è slittata al 2023. Per questo motivo, suddette selezioni si aggiungono alle selezioni pubbliche previste per il primo semestre di quest’anno.

Specifichiamo, inoltre, che la Legge di Bilancio 2023 ha legittimato l’Agenzia delle Entrate a reclutare 3.900 unità di personale nel biennio 2023-2024. Si tratta di inserimenti aggiuntivi rispetto a quelli già programmati dall’ente. Quindi, complessivamente, sono circa 9.150 i profili che potranno essere assunti dall’ente tramite i nuovi concorsi.

Ecco, i concorsi Agenzia Entrate in corso e quelli in arrivo:

Concorso per 900 assistenti tecnici (in corso);

Concorso per 130 funzionari tecnici (slittato al 2023);

Concorso per 13 assistenti per gli Uffici dell’Agenzia, provincia di Bolzano (slittato al 2023);

Concorso per 2500 Funzionari (slittato al 2023);

Concorso per 60 assistenti informatici seconda area F3 (in uscita nel 2023);

Concorso per 1644 funzionari (in uscita nel 2023);

Concorso per 3900 funzionari autorizzati dalla Legge di Bilancio (in uscita tra il 2023 e il 2024).

Programma bandi di concorso Agenzia delle Entrate

Per avere una visione informativa completa, rimandiamo alla consultazione del PROGRAMMA pubblicato dall’Agenzia delle Entrate con i concorsi in arrivo nel 2023. Molto probabilmente, nei prossimi mesi, l’ente provvederà a pubblicare il programma aggiornato con tutti i bandi in arrivo nel 2023 e nel 2024.

Dove vedere i bandi

Per il momento è possibile scaricare solo il BANDO per 900 Assistenti Tecnici (diplomati, geometri e periti). Gli altri bandi non sono ancora stati pubblicati.