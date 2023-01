Roma, controlli antidroga: in manette sette persone

I Carabinieri del Gruppo di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, negli ultimi giorni, hanno eseguito diverse attività antidroga in vari quartieri della Capitale, dal centro alle periferie, che hanno portato all’arresto di 7 persone gravemente indiziate del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Controlli antidroga a Roma

In particolare, nel quartiere di San Basilio, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza un cittadino egiziano di 19 anni, già con precedenti, mentre nascondeva all’interno di un palo sul marciapiede, un involucro contenente 5 dosi di cocaina. Le successive perquisizioni sull’indagato e presso il suo domicilio, ha consentito ai militari di rinvenire la somma di 270 euro in contanti, ritenuta provento di pregressa attività di spaccio, e ulteriori 20 dosi della stessa sostanza.

Sempre a San Basilio, gli stessi militari hanno arrestato un 28enne romano nei pressi della nota piazza di spaccio di via Corinaldo. L’uomo è stato bloccato dai militari dopo aver ceduto ad un’acquirente, identificato e segnalato al Prefetto, una dose di cocaina. Nella disponibilità dell’indagato, i militari hanno rinvenuto altre due dosi della stessa sostanza e denaro contante.

In zona Val Melaina, i Carabinieri della Stazione Roma Nuovo Salario, hanno arrestato un 43enne di origini foggiane, poiché a seguito di un controllo in piazza Vinci, è stato trovato in possesso di 5 dosi di cocaina, 1 dose di hashish e la somma di 910 euro in contanti.

All’Esquilino, in via Giovanni Amendola, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato un cittadino tunisino di 20 anni, già con precedenti, sorpreso mentre cedeva una dose hashish dietro il corrispettivo di euro 10 ad un assuntore, successivamente identificato e segnalato al Prefetto. La successiva perquisizione sul 20emme ha permesso ai militari di sequestrare altri 10 g. della stessa sostanza e la somma in contanti di 50 euro.

A Testaccio, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato due romani di 23 e 24 anni. I due indagati, mentre viaggiavano a bordo di una Smart, sono stati fermati dai militari per un controllo e, al termine della perquisizione sul posto sono stati trovati in possesso di circa 650 g. di hashish e circa 2.100 euro in contanti. Le successive perquisizioni domiciliari hanno consentito ai Carabinieri di rinvenire, presso l’abitazione del 24enne, ulteriori 11 g della stessa sostanza.

Infine, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Monte Sacro hanno arrestato un 52enne romano. I militari, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, hanno fermato l’uomo a bordo di un’autovettura, in via Nomentana, mentre cedeva ad un soggetto, una dose di cocaina. La successiva perquisizione personale e veicolare ha consentito ai militari di rinvenire ulteriori 46 dosi della medesima sostanza e denaro contante.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari e che, pertanto, l’indagato deve considerarsi innocente sino ad eventuale condanna definitiva.

Tutti gli arresti sono stati convalidati.