Nell’ultimo week end delle festività natalizie, la Polizia di Stato ha ulteriormente intensificato i controlli sulle strade e autostrade italiane, al fine di garantire gli spostamenti in sicurezza, con particolare attenzione alle aree di servizio dove i molti utenti della strada si fermano per ristorarsi o riposarsi o rifornire il proprio veicolo.

I dettagli del fermo

Proprio in uno di questi passaggi, all’ interno dell’area di Servizio La Macchia, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Frosinone hanno fermato e controllato gli occupanti di un’ autovettura Volkswagen Sharan con targa straniera.

Dagli accertamenti emergeva che uno dei passeggeri di nazionalità rumena era destinatario di ordine di esecuzione di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia, in merito all’esecuzione di una sentenza divenuta definitiva nel 2016.

Lo stesso quindi, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, veniva accompagnato presso la casa circondariale di Frosinone.

Per dovere di cronaca, e a tutela degli indagati, precisiamo che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Foto di repertorio