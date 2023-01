Che tempo farà nelle città e nelle province di Roma e Frosinone durante questo week-end? Ecco le previsioni meteo per le giornate di venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 gennaio 2023.

Previsioni meteo in provincia di Roma 13-14-15 gennaio 2023

Venerdì 13 gennaio: cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento più compatto dal pomeriggio. Nel corso della giornata non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 13°C, la minima di 4°C.

Sabato 14 gennaio: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 15°C, la minima di 8°C.

Domenica 15 gennaio: cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge; graduale attenuazione nel corso della giornata. Sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 16°C, la minima di 10°C.

Previsioni meteo in provincia di Frosinone 13-14-15 gennaio 2023

Venerdì 13 gennaio: cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento in serata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 12°C, la minima di 5°C.

Sabato 14 gennaio: tempo perlopiù soleggiato, non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 14°C, la minima di 7°C.

Domenica 15 gennaio: cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti; non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 10°C, la minima di 7°C.

Fonte: 3Bmeteo

