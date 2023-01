Fanno irruzione a viso coperto e minacciano i dipendenti: rapinato l’ufficio postale di Ferentino

Paura a Ferentino dove è stato rapinato l’ufficio postale di via Casilina. È caccia ai malviventi.

Rapina all’ufficio postale di Ferentino

Come viene riportato da Ciociaria Oggi, è stato rapinato l’ufficio postale di Ferentino situato in via Casilina. Intorno alle ore 11 di oggi, 11 gennaio 2023, alcuni malviventi hanno fatto irruzione e, con il volto coperto, hanno minacciato il personale delle poste per farsi consegnare il bottino che, da quanto trapela, ammonterebbe a 500 euro.

Sul posto sono subito sopraggiunte le Forze dell’Ordine che si sono messi subito sulle tracce dei malviventi. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio.