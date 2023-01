Dramma in via di Tor Vergata, si schianta con l’auto contro un palo: morto un uomo

Brutto incidente a Roma, in via di Tor Vergata. Un uomo, a bordo della sua auto, si è schiantato contro un palo.

Dramma in via di Tor Vergata: morto un uomo

Il sinistro si è verificato nella giornata di oggi, mercoledì 11 gennaio 2023, a Roma in via di Tor Vergata. Secondo quelle che sono le prime ricostruzioni del caso, un uomo a bordo della sua auto, per circostanze ancora da chiarire, si è schiantato contro un palo dell’Acea. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Locale del Gruppo Tuscolano.

Resta da capire si si è trattato di un malore alla guida o meno. Potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.