Come riporta Trenitalia, stamattina c’è stato un investimento di una persona a Colleferro. Infatti, sulla linea Roma – Napoli via Cassino la circolazione risulta essere rallentata dalle ore 10:38 per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria. Da comprendere la dinamica e l’identità.

11.01.2023 Aggiornamento – ore 11:30 La circolazione è ancora rallentata, in corso l’intervento dell’Autorità Giudiziaria. I treni Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 15 minuti. Puoi conoscere l’andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con Cerca Treno. Inizio evento – ore 10:38 La circolazione è rallentata per l’investimento di una persona a Colleferro. Richiesto l’intervento dell’Autorità Giudiziaria per gli accertamenti previsti dalla normativa vigente. I treni Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 15 minuti. Seguono aggiornamenti.