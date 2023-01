Nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 gennaio.

Info e dettagli

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione di un portale segnaletico, dalle 22:00 di venerdì 13 alle 5:00 di sabato 14 gennaio, sarà chiusa la stazione di Ferentino, in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Anagni.

Foto di repertorio