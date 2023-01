D18, chiusure notturne dello svincolo esterno dell’entrata di Fiano Romano

Nelle due notti di mercoledì 11 e giovedì 12 gennaio.

I dettagli

Sulla Diramazione Roma nord D18, per consentire lavori agli impianti idraulici, nelle due notti di mercoledì 11 e giovedì 12 gennaio, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo esterno di entrata di Fiano Romano, per chi proviene dalla rotatoria Via Variante Tiberina, sia verso Roma sia in direzione della A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo esterno di entrata di Fiano Romano con provenienza dalla SS4 Dir., oppure l’entrata dello svincolo di Castelnuovo di Porto, sulla stessa Diramazione Roma nord.

