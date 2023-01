Tragedia sulla A12. Si ferma per prestare soccorso ma viene investito: morto 44enne

Tragedia sulla A12 Roma-Civitavecchia sabato sera, 7 gennaio 2023: un uomo di 44 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto mentre cercava di prestare soccorso durante un maxi tamponamento tra sei veicoli.

A12, si ferma per prestare soccorso dopo un maxi tamponamento: morto 44enne

Ancora da ricostruire con esattezza la dinamica del drammatico incidente avvenuto sabato sera sulla A12, all’altezza dello svincolo tra Cerveteri e Ladispoli.

Stando a quanto riportato da Fanpage.it e da altre testate nazionali, Alex Tursi, un operatore socio sanitario di 44 anni, si era fermato per prestare soccorso dopo il maxi tamponamento, quando è stato travolto e ucciso da un’auto. Sul posto, oltre al personale sanitario del 118 e ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, che ora dovranno ricostruire quanto accaduto.

Nel maxi tamponamento, sono rimaste ferite anche quattro persone: al momento, non si conoscono le loro attuali condizioni di salute. Per il 44enne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Foto da Facebook