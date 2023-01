Primi giorni della settimana nella nostra regione conditi da tempo buono e temperature più che sufficienti nelle zone della provincia di Roma e di Frosinone. Che tempo farà il 9 e 10 gennaio 2023? Andiamo a scoprilo insieme.

Previsioni meteo in provincia di Frosinone 9-10 gennaio 2023

Lunedì: previsti cieli molto nuvolosi e deboli piogge. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2569m.

Martedì: tempo in netta ripresa. Difatti sono previsti cieli sereni per l’intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1471m.

Previsioni meteo in provincia di Roma 9-10 gennaio 2023

Lunedì: cieli molto nuvolosi o coperti con piogge che dovrebbero sfiorare i 17 mm. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2334m.

Martedì: come in Ciociaria, anche a Roma e provincia tornerà il sereno con cieli limpidi. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1555m.