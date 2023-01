Lutto in Ciociaria, è morto padre Luciano Scaccia: una vita al servizio degli ultimi

È morto padre Luciano Scaccia, originario di Frosinone. La notizia della sua dipartita è stata data dall’associazione DA.MA, nata per sostenere progetti in favore dei meno fortunati. Padre Scaccia è stato trovato senza vita nella sua camera.

Il cordoglio dell’associazione DA.MA

Vi comunico ufficialmente la triste notizia. Padre Luciano Scaccia ha raggiunto la casa del Padre. Questa mattina (venerdì, ndr) non presentandosi per la celebrazione della santa messa, lo hanno trovato privo di vita in camera, ieri sera aveva presieduto un incontro nella sua comunità. L’associazione DA.Ma. esprime dolore per la perdita del nostro riferimento in Tanzania. Ma consapevoli di avere un amico in paradiso.

Lo accompagneremo con le nostre preghiere. Per noi di DA.Ma. era il nostro referente