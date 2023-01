I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno sottoposto a sequestro preventivo un appartamento di proprietà del Comune di Roma, ubicato in Via dell’Archeologia nr. 88 sc. F, che era stato occupato abusivamente da un uomo romano, già indagato per invasione di terreno o edifico, attualmente sottoposto agli arresti domiciliari con controllo elettronico per la violazione della legge sugli stupefacenti in un’altra città.

Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Roma – Sezione del GIP – Ufficio 28°, su richiesta della locale Procura della Repubblica. All’atto dell’esecuzione del sequestro, i Carabinieri hanno scoperto che una donna, figlia dell’indagato, aveva ancora la disponibilità di quell’appartamento ed è stata sua volta denunciata per lo stesso reato, uscendo spontaneamente.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari e che, pertanto, l’indagato deve considerarsi innocente sino ad eventuale condanna definitiva.

Per dovere di cronaca, e a tutela degli indagati, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indagati.