Si comunica che, per eseguire lavori di manutenzione sulla rete idrica, mercoledì 11 gennaio dalle ore 09:00 alle ore 17:00 si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d’acqua nel Comune di Esperia.

In particolare le zone interessate sono:

Contrada Monticelli, Piazza D’Italia, Via Borgo Nuovo, Via Braccio, Via Calambra, Via Campagnerillo, Via Croce, Via Degli Agricoltori, Via Del Lavoro, Via Fossato, Via Gradini, Via Monte D’Oro, Via Ospedale, Via Palazzo, Via Pedicata, Via Portone Vadillo, Via Provinciale Monticelli, Via Refuschi, Via Rosmarino, Via San Cataldo, Via Sant’Anna, Via Sant’Anna Colonnette, Via Statuto, Via Vado Limata, Via Vaglie, Vico Belfiore, Vicolo Sant’Anna e zone limitrofe.

l ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto a partire dalle ore 17:00, salvo imprevisti.

