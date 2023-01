A distanza di una settimana dal Flash mob in prossimità del bivio Winchester sulla Casilina nel Comune di Anagni, organizzato per commemorare le vittime dei numerosi incidenti mortali ivi accaduti, è opportuno riflettere su quanto avvenuto.

Di seguito, la nota dell’associazione Diritto alla salute, che spiega come è andata e per quando è prevista la nuova convocazione:

La manifestazione a cui hanno dato la loro adesione un buon numero di cittadini e le associazioni Anagni Viva, il Coraggio delle idee, associazione culturale Anagni cambia Anagni, Comitato dei residenti di Colleferro, si è svolta in maniera ordinata e in alcune fasi anche commovente, come quando si è rispettato il minuto di silenzio con le mani rivolte al cielo ad invocare la fine della maledizione che colpisce da anni quel tratto di strada.

Il raccoglimento è stato interrotto dal suono di una sirena attivato per richiamare l’attenzione di tutte le autorità competenti a vigilare e agire per mettere in sicurezza il bivio della morte. Il tutto è stato preceduto da una breve serie di interventi di cittadini e di rappresentanti delle associazioni, molti dei quali residenti nella zona attraversata dalla Casilina, che hanno evidenziato la pericolosità di questa arteria stradale, del tutto inidonea a garantire l’attraversamento dei cittadini residenti, per l’eccesivo traffico e mancanza di adeguata segnaletica.

Il Sindaco Daniele Natalia, che durante la manifestazione ha provveduto a far distribuire un volantino con il resoconto di tutta l’attività amministrativa, molto complessa, per arrivare a svolgere la gara d’appalto per la realizzazione di una rotatoria, ha dichiarato che l’opera sarà realizzata entro tre mesi.

A questo punto il Flash mob è terminato e tutti i presenti sono stati d’accordo nel riconvocarlo nello stesso luogo il giorno 30 marzo 2023 alle ore 15.00.

Associazione Diritto alla Salute

Foto di repertorio