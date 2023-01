Ancora controlli a Termini: un arresto, quattro denunce e 12 multe

La scorsa sera, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro, con l’ausilio dei colleghi del Gruppo Roma, hanno eseguito un controllo straordinario nell’area della stazione Termini e le vie circostanti.

L’attività rientra nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma per prevenire e reprimere reati di natura predatoria e contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto Bruno Frattasi in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Nel corso dell’attività i militari hanno arrestato una persona, denunciato a piede libero altre 4 e sanzionato amministrativamente altre 12.

In manette è finito un cittadino del Marocco sorpreso a rubare lo smartphone dallo zaino di un turista in attesa del bus in piazza dei Cinquecento.

Denunciati, invece, una 31enne romena per inosservanza al divieto di ritorno nel comune di Roma, un 41enne iracheno e un 47enne italiano per inosservanza al divieto di accesso all’area urbana della stazione Termini, e un 46enne italiano che si è rifiutavo di fornire le proprie generalità.

I Carabinieri hanno poi sanzionato 12 persone per la violazione del divieto di stazionamento nei pressi della stazione Termini. A loro carico è stato emesso contestuale ordine di allontanamento per 48 ore dalla predetta area.

Nel corso delle verifiche, i Carabinieri hanno controllato 136 persone e eseguito accertamenti su 58 veicoli.