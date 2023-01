Velletri, due concorsi al Comune per amministrativi e assistenti sociali

2 concorsi al Comune di Velletri per amministrativi e assistenti sociali: ci si può candidare fino al 26 gennaio prossimo. A tutti coloro che verranno selezionati sarà offerto un contratto a tempo indeterminato. Maggiori informazioni su requisiti e modalità di candidatura di seguito.

Ecco tutti i dettagli e le info riportate dal portale di Circuito Lavoro.

Assegnazione dei posti

7 posti per Collaboratori Amministrativi – categoria B, posizione economica B3, di cui 3 posti da assegnare nel 2022, 1 posto nel 2023 e 3 posti nel 2024, con riserva di 3 posti a favore degli appartenenti alle Categorie Protette

5 posti per Assistenti Sociali – categoria D, posizione economica D1, di cui 2 unità di personale per l’anno 2022 e 3 unità di personale per l’anno 2023, con riserva di 2 posti a favore dei volontari FF.AA

Requisiti generali

età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo

godimento dei diritti civili e politici

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo

assenza destituzione o dispensa dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità prevista dalle vigenti leggi

non essere stati licenziati da una Pubblica Amministrazione ad esito di procedimento disciplinare

insussistenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione

idoneità psico-fisica all’impiego con esenzione da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio

essere in possesso della patente di guida cat. B o superiore

avere ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare

Requisiti specifici

Ai requisiti generali si affiancheranno poi quelli specifici legati al ruolo da ricoprire. Si tratta per lo più di specifiche legate al titolo di studio:

COLLABORATORI AMMINISTRATIVI

diploma di scuola media inferiore e attestato rilasciato da istituti professionali statali o da centri di formazione professionale, in esito ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui all’articolo 17 comma I lettera a) del D.Lgs. 226/2005 o un titolo superiore. Per attestato di qualifica professionale si intendono i diplomi professionali rilasciati a seguito di corso triennale, conseguiti dopo la scuola dell’obbligo, nonché quelli ai quali specifiche disposizioni riconoscono il medesimo valore ai fini dell’ammissione ai concorsi pubblici

ASSISTENTI SOCIALI

possesso di uno dei seguenti titoli accademici:

– Laurea di I livello nella classe 6 (Scienza del Servizio Sociale)

– Laurea di I livello nella classe L-39 (Servizio Sociale)

– Laurea specialistica nella classe 57/S (Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali)

– Laurea magistrale nella classe LM-87 (Servizio sociale e politiche sociali)

– Diploma di Laurea in Servizio Sociale

– Diploma di Assistente Sociale, comunque conseguito, di coloro che alla data di entrata in vigore del DPR 15 gennaio 1987 n. 14 sono in servizio quali assistenti sociali presso le Amministrazioni dello Stato o altre amministrazioni pubbliche, o che abbiano svolto tale servizio per almeno un quinquennio presso le predette amministrazioni

iscrizione all’Albo professionale di riferimento

Come candidarsi

Ma come fare domanda per uno dei 2 concorsi al Comune di Velletri per amministrativi e assistenti sociali? Basterà accedere alla specifica piattaforma per inserire tutti i dati richiesti e ufficializzare la candidatura.

Bandi di concorso al Comune di Velletri

Di seguito ecco i due bandi tutti da consultare:

concorso Collaboratori Amministrativi – bando

concorso Assistenti Sociali – bando

