Roma, donna in travaglio avanzato viene scortata dai Carabinieri in ospedale

Una corsa contro il tempo per raggiungere l’ospedale Fatebenefratelli di Roma. Tutto bene per una neo mamma.

Donna incinta scortata dai Carabinieri in Ospedale

Una giornata che non dimenticherà mai. È successo nei giorni scorsi, a Roma, dove una signora ha dato alla luce un bambino. Fin qui nulla di strano, se non per il fatto che i Carabinieri in pattuglia hanno visto subito la donna in travaglio avanzato e l’hanno scortata fino all’Ospedale per farla arrivare il prima possibile per il parto.

Ecco il post Facebook della pagina Ospedale San Giovanni Calibita Fatebenefratelli

