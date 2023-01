Come viene riportato da Circuito Lavoro, Poste italiane: si assumono Operations manager e postini a dicembre 2022 e in questo articolo vi forniremo tutte le informazioni utili per potervi candidare, se interessati.

Posizioni aperte in Poste a dicembre 2022

Due sono le posizioni attualmente aperte per le quali sarà possibile inviare domanda di candidatura:

Portalettere

Requisiti: diploma di scuola media superiore, patente di guida in corso di validità idonea per la guida dei mezzi aziendali. Per la sola provincia di Bolzano è poi necessario essere in possesso del patentino del bilinguismo

Sedi: la Regione/Le Province di assegnazione saranno individuate in base alle esigenze aziendali. Si potrà indicare una sola area territoriale di preferenza ed essere coinvolti nel processo di selezione in relazione alle specifiche esigenze aziendali

Tipo di contratto: a tempo determinato in relazione alle specifiche esigenze aziendali sia in termini numerici che di durata.

Per candidarsi: cliccare su questo link e usare il pulsante di colore blu che riporta la scritta “Invia candidatura ora”

Operations Manager

Requisiti: esperienza di 5/10 anni maturata in ambito logistica e corriere espresso e conoscenze tecnico-specialistiche in ambito lean manufacturing applicate ad attività di analisi e ottimizzazione di processi. Ancora, buona conoscenza dell’applicativo Excel e degli altri applicativi del pacchetto Office. Conoscenza di applicativi specialistici del settore (AutoCAD, VMS)

Sedi: Bologna/Pisa/ Provincia di Pavia

Tipo di contratto: inserimento con contratto a tempo indeterminato, CCNL della logistica, trasporti e spedizioni merciall’interno di SDA Express Courier, società del Gruppo Poste Italiane

Per candidarsi: cliccare su questo link e usare il pulsante di colore blu che riporta la scritta “Invia candidatura ora”