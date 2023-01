Atac, servizi potenziati per le esequie di Benedetto XVI

Di seguito, il comunicato stampa dall’Atac in occasione delle esequie del Papa Emerito Benedetto XVI.

Atac, potenziati i servizi per le esequie di Benedetto XVI

Per favorire l’afflusso di fedeli in Vaticano, a partire da oggi e fino ai funerali del Papa Emerito Benedetto XVI del prossimo 5 gennaio, ATAC potenzierà i servizi sia in metro che in superficie. Al tempo stesso verranno rafforzati anche i presidi di territorio per offrire maggiore assistenza e capacità di intervento nei punti di maggiore afflusso dei viaggiatori.

Più treni sulla metro A. Oggi e domani sono previsti 25 treni in servizio sulla linea A, in aumento rispetto alla normale programmazione. Nella giornata delle esequie, in particolare dalla mattina fino al termine della cerimonia e del conseguente deflusso, il numero dei treni programmati in servizio aumenterà progressivamente fino a 28 rotabili.

Più bus sulle linee 64 e 40. Il numero dei bus in servizio sulle linee 64 e 40, che collegano Termini e San Pietro e Termini con Borgo Sant’Angelo, verrà aumentato a partire da oggi e fino al 5 gennaio. In particolare, sulla linea 40 i bus in linea aumenteranno da 9 a 12, e sulla 64 da 15 a 20.

Potenziati i presidi di territorio. Nel giorno delle esequie, nei quattro principali nodi di accesso alla rete metropolitana, Anagnina, Laurentina, Termini e Ottaviano, sarà presente personale ATAC con il compito di fornire assistenza e informazioni ai clienti per facilitare l’utilizzo della rete di trasporto e l’acquisto dei titoli di viaggio. Nella stazione di Ottaviano è stata raddoppiata la presenza di operatori di stazione e intensificata la presenza di guardie giurate. Prevista anche una squadra di pronto intervento a presidio degli impianti di traslazione di Termini e Ottaviano, dove è in corso un’attività del Simu per consentire la riapertura dell’ingresso di via Barletta, chiuso per ragioni legate allo stato del manto stradale, che dà accesso al montascale, in modo da favorire a tutti l’accesso alla stazione.

Foto di repertorio