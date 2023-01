I carabinieri della Stazione di Cervaro e della Sezione Radiomobile di Cassino hanno tratto in arresto, per omicidio stradale e omissione di soccorso, un 42enne di origini campane che la notte di capodanno ha investito, nel centro di San Vittore del Lazio, un uomo di nazionalità francese che si trovava lì per trascorrere le festività natalizie.

La dinamica dell’incidente di Capodanno in Ciociaria

Il conducente non si è ravveduto della presenza di persone in strada intente a salire nelle auto parcheggiate al margine della carreggiata e ha preso in pieno il francese scaraventandolo a oltre 10 metri dal punto d’impatto. Il 42enne, forse in preda ad un attacco di panico, si è dato alla fuga per poi abbandonare l’auto a qualche centinaio di metri di distanza.

Una volta ritrovata la vettura, per i carabinieri non è stato difficile individuare il responsabile dell’investimento che dovrà chiarire ai giudici del Tribunale di Cassino il suo comportamento e, nell’attesa, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Continua l’impegno dei carabinieri della Compagnia di Cassino e delle stazioni dipendenti che anche durante i periodi di festa, continuano a perlustrare il territorio.

Per dovere di cronaca, e a tutela degli indagati, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indagati.