Roma si prepara a festeggiare la fine del 2022, infatti per la notte del 31 dicembre la città eterna offre molti eventi, ma il più atteso è il concertone al Circo Massimo che vedrà salire sul palco Elodie, Franco126, Sangiovanni e Madame.

Il concertone di Capodanno, “Rome Restare 2023”, inizierà alle 21:30 in via dei Fori imperiali e sono attese circa 50.000 persone.

Orari prolungati per bus e metro e cambio alla viabilità

Per l’evento cambia la viabilità a Roma. Chiuse via Dei Cerchi, via Del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa, via Della Greca. Metro fino le 2,30 di notte e dopo le 2,30 attive le linee bus notturne.

Foto in copertina: Astral Infomobilità