Magliana, scovato deposito temporaneo di rifiuti: smaltivano materiali edili

Si nascondeva un giro d’affari dietro un deposito temporaneo di rifiuti scovato dal NAD ( Nucleo Ambiente e Decoro) della Polizia di Roma Capitale in zona Magliana. Imprese e improvvisati lavoratori privi di regolari contratti di lavoro, senza i necessari titoli per il trasporto di rifiuti, smaltivano materiali edili presso un rivenditore situato nel Municipio XI, che aveva all’interno della sua azienda un deposito temporaneo di rifiuti.

La Polizia di Roma Capitale denuncia tre persone

Le indagini, protratte per alcuni mesi, hanno portato alla denuncia di 3 persone, che dovranno rispondere all’Autorità Giudiziaria per reati ambientali. Gli accertamenti da parte degli agenti, sulle imprese colte nell’illecito, sono tuttora in corso, al fine di smantellare un vero e proprio circuito legato allo smaltimento di rifiuti di scarto, senza alcuna tracciabilità e regolarità.